نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي خارج حسابات كولر أمام ⁧‫الزمالك‬⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضاءلت فرص مشاركة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم ⁧‫فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي‬⁩ أساسيًا في مباراة الزمالك غدًا الإثنين ببطولة الدوري الممتاز.



‏ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء غد الاثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

غياب موديست



ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو علي لاختيار أحدهما والمشاركة أساسيًا في مباراة القمة.

جاء استبعاد المهاجم الفرنسي عن قيادة هجوم المارد الاحمر فى قمة الزمالك بقرار من كولر بعد تراجع مستوى موديست في الفترة الأخيرة