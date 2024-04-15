نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق إيفرتون اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل الحالي في لقاء مرتقب بينهم بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة نادي تشيلسي ونظيره فريق إيفرتون مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة تشيلسي وإيفرتون

وتم إسناد مهمة التعليق على مباراة تشيلسي وإيفرتون مساء الإثنين إلى المعلق الشهير حفيظ دراجي من قبل إدارة مجموعة وشبكة قنوات beinsports القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيفرتون

قناة TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

