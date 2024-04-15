نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب تشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي قبل مواجهة إيفرتون اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق إيفرتون اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري في لقاء مثير بينهم بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة نادي تشيلسي ونظيره فريق إيفرتون مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ترتيب تشيلسي وإيفرتون

ويحتل البلوز المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و8 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي نظيره فريق إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بثمانية وهزم بأربعة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيفرتون

قناة TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

