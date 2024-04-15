هل يتغلب دهاء جوميز على حيل كولر؟.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في القمة 127

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، الموافق 15-4-2024، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري Nile.

- تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في دوري Nile

يعكف جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي. حيث يفاضل بين الدفع بأحمد حمدي ومحمد شحاتة لتشكيلة الوسط المدافع إلى جانب نبيل عماد "دونجا". كما اختار المدرب البرتغالي الاعتماد على سامسون أكينولا.



ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سامسون أكينولا

- غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري

وفي نفس السياق، يفتقد الفارس الأبيض عدد من العناصر الأساسية للفريق، أمام الأهلي، في مقدمتها، شيكابالا، ومصطفى شلبي لعدم الجاهزية، وكلا من مهاب ياسر، زياد كمال، محمد عاطف، وأحمد إيشو لأسباب فنية.

فيما شهدت قائمة الزمالك أمام الأهلي، عدد من الغيابات للإصابة، أبرزها، محمد صبحي للإصابة في العضلة الضامة، ومحمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، لخضوعهم لبرنامج تأهيل من الإصابة في الرباط الصليبي، ومحمد أشرف روقا للتأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية، وإبراهيما نداي (تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية، ومحمود علاء للتأهيل من إصابة أربطة الكاحل، ويوسف أوباما لإصابة في الفك.

ويحتل فريق الزمالك قبل مواجهة القمة، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 4 مباريات، سجل مهاجمو الفارس الأبيض 20 هدف، فيما استقبلت شباكه 13 هدف.

وفي نفس السياق، يحتل فريق الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، حققها الفريق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال مباراة وحيدة، سجل مهاجمو المارد الأحمر 23 هدف، فيما استقبلت شباكه 11 هدف.

