نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-4-2024 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في الدوري المصري الممتاز، والتي ابرزها مواجهة الزمالك ضد الأهلي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز؟

المقاولون العرب ضد بيراميدز

في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساء بتوقيت الإمارات، على أون سبورت 2.

الزمالك ضد الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الناسعة مساء بتوقيت الإمارات، على قناة اون تايم سبورت 1.



ما هو جدول ترتيب الدوري المصري؟

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28

3- المصري البورسعيدي 28

4- الاتحاد السكندري 27

5- زد إف سي 24

6- سيراميكا كليوباترا 23

7- الجونة 22

8- سموحة 22

9- الأهلي 21

10- مودرن فيوتشر 21

11- طلائع الجيش 21

12- الزمالك 18

13- البنك الأهلي 18

14- الإسماعيلي 18

15- بلدية المحلة 16

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية

