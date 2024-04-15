نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم المصرية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

متي موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره نادي المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين 15 ابريل 2024 في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب المقاولون العرب المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز ضد نظيره نادي المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب؟

تذاع أحداث مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب عبر قناة بي إن سبورت 2 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 on time sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري المصري؟

يحتل ناي بيراميدز المركز الأول برصيد 29نقطة، بينما يأتي نادي المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

