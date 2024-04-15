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أحمد جودة - القاهرة - استعاد بنفيكا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، وتمسك بحظوظه في الفوز باللقب خلال الموسم الحالي.

بنفيكا يعود للانتصارات على حساب موريرينسي في الدوري البرتغالي

وحقق بنفيكا انتصارا كبيرا 3 / 0 على ضيفه موريرينسي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أروكا على ضيفه بوافيشتا 2 / 1، وتعادل إيشتريلا أمادورا مع ضيفه ريو آفي 2 / 2، وبورتيمونينسي مع ضيفه كاسا بيا بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب (النور) في العاصمة البرتغالية لشبونة، افتتح أوركون كوكتشو التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله توماس أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعزز بنفيكا تقدمه في الشوط الثاني، بعدما أحرز بنيامين روهيسر الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد بنفيكا، الذي خسر في المرحلة الماضية أمام سبورتنج لشبونة (صاحب القمة)، إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف الصدارة.

في المقابل، توقف رصيد موريرينسي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة، عند 43 نقطة في المركز السادس.

وأضاع إيشتريلا أمادورا نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء بالبطولة، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه ريو آفي في وقت سابق اليوم.

وبادر ريو آفي بالتسجيل عن طريق أديرلان سانتوس في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل ليوناردو كوردييرو لفريق لأمادورا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف جواو كيكاس الهدف الثاني لأمادورا في الدقيقة 88، غير أن ماريوس فروساي منح التعادل لمصلحة ريو آفي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، بقي أمادورا في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع) برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط، في حين رفع ريو آفي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

