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أحمد جودة - القاهرة - الخبير التحكيمي لوكا ماريلي اعترف بأن هدف كالياري الثاني في مرمى إنتر ميلان لم يكن صحيحًا.

خبير تحكيمي يحسم صحة هدف كالياري في شباك انتر ميلان

وحقق كالياري تعادلًا قاتلًا أمام مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 2-2 في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف كالياري الثاني في الدقيقة 83 عن طريق نيكولاس فيولا بعد أن لمست الكرة ذراع جيانلوكا لابادولا.

وأكد ماريلي في تصريحاته لشبكة DAZN أن الهدف كان يجب إلغاؤه بسبب وجود لمسة يد على لابادولا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 83 نقطة في صدارة الكالتشيو بفارق 14 نقطة عن ميلان، ويحتاج النيراتزوري للفوز في ديربي الغضب أمام ميلان الأسبوع المقبل لحسم لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي.