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أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الهلال التي أُقيمت أمس الأحد، ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل مختلف خلال الجلسات التأهيلية التي يُخضع لها استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن عودة نيمار من الاصابة

كان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومنذ ذلك الحين، لم يلمس نيمار كرة القدم في أي مناسبة، إلا أنه استعرض مهاراته في تدريبات اليوم.

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر خاصية "ستوري" في موقع تبادل الصور "إنستجرام" فيديو للنجم البرازيلي بعد الانتهاء من الجلسة التأهيلية، حيث قام بإظهار مهاراته أمام كاميرات المركز الإعلامي للنادي.

وظهر نيمار أيضًا في فيديو آخر أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية، حيث تنافس مع أحد أعضاء الجهاز الفني في تحدٍ خاص بالكرة.

كان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قد سبق وأشار إلى غياب نيمار المستمر، مؤكدًا أنه يمثل أهمية كبيرة للفريق.

ومن جانب آخر، غادر الهلال إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة العين مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.