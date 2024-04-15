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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، عن فرحته بتتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، خلال تصريحاته مساء الأحد.

أول تعليق من الونسو بعد تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني

حقق ليفركوزن اللقب رسميًا بعد فوز ساحق على فيردر بريمن بنتيجة 5-0 في المباراة التي جرت على ملعب باي أرينا ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني.

وفي تصريحاته عبر منصة "DAZN"، قال ألونسو: "هذا الإنجاز خاص للغاية بالنسبة للجميع، مدربون ولاعبون عظماء حضروا اليوم. هذا النجاح يمثل مكافأة للجميع".

وأضاف: "إن فوز ناد آخر بلقب الدوري يجسد صحة الدوري الألماني. هذه لحظة فريدة جدًا وتستحق الاحتفال".

وأكمل: "عندما تحقق بطولة البوندسليجا، يجب الاحتفال بها مع الجماهير والعائلة. إن فوز ليفركوزن بأول لقب في الدوري بعد 120 عامًا من تأسيس النادي يمثل شيئًا فريدًا".