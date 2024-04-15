عاجل.. صدام جديد بين مبابي وريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يجد نفسه في صدام مع ريال مدريد، وتتعلق هذه المرة بمشاركته في الأولمبياد الصيفي.

صدام جديد بين مبابي وريال مدريد

وتأتي هذه المعركة في ظل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وموجة التقارير التي تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي يصر على المشاركة في الأولمبياد الصيفي، بينما قرر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عدم مشاركة أي لاعب من الفريق في البطولة.

وتعتبر هذه المشاركة أمرًا ضروريًا بالنسبة لمبابي، الذي يرى فيها فرصة لترك بصمة في حدث عالمي كبير.

وبالرغم من التفاوض على عقد مع ريال مدريد، فإن مبابي يضع شرط المشاركة في الأولمبياد كأولوية، مما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.

ومن المحتمل أن يطلب ريال مدريد تعويضات إضافية في حالة مشاركة مبابي في الأولمبياد، لتعويض الخسائر المالية التي قد تتكبدها النادي بسبب غيابه عن جولة الولايات المتحدة في الصيف.

بالنهاية، يظل مصير مبابي محل ترقب، حيث يعبر عن قلقه بشأن العروض والشروط المتعلقة بانتقاله إلى ريال مدريد، ويعلم أن أي قرار يتخذه سيكون له تأثير كبير على مستقبله ومشواره الرياضي.