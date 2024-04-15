نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يُفجع أسطورة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير كرة القدم المصرية صباح اليوم الأثنين واحدة من الأخبار الصادمة والحزينة التي تمثلت في وفاة والد واحد من أساطير النادي الأهلي.

وفاة والد وليد سليمان

وفي التفاصيل المتعلقة بالخبر فإن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وفاة والده.

ونشر وليد سليمان منشور جاء فيه:" إنا لله وانا إليه راجعون أبي في ذمه الله دون الكشف أي من التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة الجنازة أو تلقي العزاء.

وبدأت جماهير كرة القدم المصرية بالدعاء للفقيد بالرحمة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويستعد جمهور كرة القدم المصرية اليوم لمشاهدة الديربي الذي يجمع بين الاهلي والزمالك لحساب مباريات دوري نايل.