نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الموت يفجع أسطورة الأهلي وصدام جديد بين مبابي وريال مدريد ونيمار يفاجئ جماهير الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 15-4-2024 في السطور التالية:

الموت يفجع أسطورة الأهلي

تلقت جماهير كرة القدم المصرية صباح اليوم الأثنين واحدة من الأخبار الصادمة والحزينة التي تمثلت في وفاة والد واحد من أساطير النادي الأهلي.

وفي التفاصيل المتعلقة بالخبر فإن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وفاة والده.

ونشر وليد سليمان منشور جاء فيه:" انا لله وانا إليه راجعون أبي في ذمه الله دون الكشف أي من التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة الجنازة أو تلقي العزاء.

صدام جديد بين مبابي وريال مدريد

كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يجد نفسه في صدام مع ريال مدريد، وتتعلق هذه المرة بمشاركته في الأولمبياد الصيفي.

وتأتي هذه المعركة في ظل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وموجة التقارير التي تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي يصر على المشاركة في الأولمبياد الصيفي، بينما قرر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عدم مشاركة أي لاعب من الفريق في البطولة.

وتعتبر هذه المشاركة أمرًا ضروريًا بالنسبة لمبابي، الذي يرى فيها فرصة لترك بصمة في حدث عالمي كبير.

نيمار يفاجئ جماهير الهلال

شهدت تدريبات الهلال التي أُقيمت أمس الأحد، ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل مختلف خلال الجلسات التأهيلية التي يُخضع لها استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

كان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومنذ ذلك الحين، لم يلمس نيمار كرة القدم في أي مناسبة، إلا أنه استعرض مهاراته في تدريبات اليوم.

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر خاصية "ستوري" في موقع تبادل الصور "إنستجرام" فيديو للنجم البرازيلي بعد الانتهاء من الجلسة التأهيلية، حيث قام بإظهار مهاراته أمام كاميرات المركز الإعلامي للنادي.