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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "قبل القمة 127".. لاعب الأهلي السابق يتلقى صدمة وفاة والده

عاجل - "قبل القمة 127".. لاعب الأهلي السابق يتلقى صدمة وفاة والده، تلقى الكابتن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين الحالي، خبر صادم بعد إعلامه بوفاة والده بعد صراع مع المرض.

والد وليد سليمان

وفاة والد الكابتن وليد سليمان

وتوفي صباح اليوم الإثنين الموافق 15 إبريل الجاري، والد الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي واللاعب السابق للفريق بعد معاناه مع المرض.

وكان بُعث وليد سليمان برسالة إلى والده ودعم له بعد دخوله المستشفى إثر وعكه صحية تعرض لها، وكتب عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أبي هو سندي وصديقي.. فاللهم لا تحرمني منه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا".

شقيق وليد سليمان يعلن مرض والده

وكان أعلن عماد سليمان شقيق نجم الأهلي السابق وليد سليمان، عن تعرض والدهما لوعكه صحية ودخولها المستشفى على أثرها، حيث كتب عبر حسابه على المواقع التواصل الإجتماعي منذ عدة أيام كلا من: "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشفي أبويا وكل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارحم ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا رب اللهم آمين".

وليد سليمان

الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويستعد حاليًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

جدير بالذكر أن يحتل المارد الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.