تشابي ألونسو: نسعى لتحقيق الثلاثية

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدير الفني لباير ليفركوزن الألمانيا، لإسباني تشابي ألونسو، سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه مع النادي وقيادته للقب الأول في تاريخه كبطل للدوري الألماني.

أثنى المدرب الإسباني، وسط احتفال من لاعبيه داخل قاعة المؤتمر الصحافي، في تصريحات عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الباير 5-0 على فيردر بريمن، على العمل الذي قام به الفريق الذي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم.

وقال ألونسو: "كل لقب حققته كلاعب كان مميزًا، ولكن منطقيًا، أن يكون نفس الشعور في هذه المرحلة كمدرب، أيضًا، إنه شعور مذهل، لا سيما أن أكون جزءًا من تاريخ ليفركوزن، وحصد لقب "البوندسليغا" الأول له مذاق خاص".

تصريحات تشابي ألونسو

وأضاف صاحب الـ42 عامًا: "لقب الدوري يمثل سعادة كبيرة جدًا ليس للنادي فحسب، ولكن أيضًا للجماهير، وللفريق، أريد مشاركة هذه البطولة مع رموز النادي الذين تواجدوا هنا قبلي، إنه إنجاز تاريخي".



وينتظر ليفركوزن حدثًا غير مسبوق في تاريخه بالتتويج بالثلاثية، فبعد حسم لقب الدوري، ينتظر الفريق خوض نهائي كأس ألمانيا أمام كايزسلاوترن في الـ25 من مايو (أيار) المقبل، كما أنه اقترب كثيرًا من التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه في ذهاب ربع النهائي على وست هام يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة في ألمانيا.

وقال في هذا الصدد: "نريد تحقيق المزيد، نريد الفوز بالكأس، وكذلك الدوري الأوروبي".