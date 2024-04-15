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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن فريقه يتألق تحت الضغط عندما يكون كل شيء على المحك، إذ يواصل الفائز بالثلاثية الموسم الماضي سعيه للحصول على ثلاثة ألقاب أخرى هذا الموسم.

ويتصدر السيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول قبل 6 جولات على نهاية الموسم، ويستضيف ريال مدريد في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، ثم يواجه تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام.

جوارديولا: لاعبو السيتي يستمتعون بالضغط

وردًا على سؤال حول فرص فريقه في الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم، قال غوارديولا بعد فوزه 5-1 على لوتون السبت الماضي بالدوري: "إنهم يحبون اللعب تحت الضغط، متأكد من أننا سننافس حتى النهاية، لأنني أعرفهم، أرى الوجوه قبل المباريات وفي الاجتماعات كيف يستعدون".

وأضاف: "هذا يعني الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا؟ لا، لا أقول ذلك.. لكن هل سننافس؟ هذا أمر مؤكد، علينا أن نكون مستعدين ولكن في نفس الوقت نفرض أسلوب لعبنا ونحاول الضغط على المنافس".