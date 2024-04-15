الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: ديربي ميلانو يحسم لقب الكالتشيو وماركا تهنئ الونسو بعد انجاز ليفركوزن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: ديربي ميلانو يحسم لقب الكالتشيو وماركا تهنئ الونسو بعد انجاز ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 15-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

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بعد حادثة انديكي توقفت المباراة
خوف كبير في ارضية الملعب
لكي يحرز الانتر اللقب عليه الفوز في الديربي امام الميلان
وعد سينر " في روما سأكون قد بلغت القمة "

كورييري ديلو سبورت

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مباراة روما واودينيزي توقفت بعد حادثة انديكي
مخاوف كبيرة طالت لاعب روما انديكي
الانتر بحاجة لحسم الديربي امام الميلان لإنهاء الصراع على اللقب
اخفاق نابولي: صافرات وغضب

ماركا

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تشابي الونسو
تهانينا انجاز تاريخي
فياريال ١-١ بلباو
ممر شرفي للتاريخ
انشيلوتي يضرب على الوتر الحساس
برشلونة اصبح ناضجا"
الجدار ما قبل الاخير للاتلتيكو

آس

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القيصر الجديد
ليفركوزن ٥-٠ بريمن
ليفركوزن البطل الجديد
في يد فينيسيوس
غريزمان جميل
دي يونغ يبحث عن شريك

موندو ديبورتيفو

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عامل مهم
تشابي الونسو اسطوري
اصابة جديدة تبعد الكاراز عن الملاعب
خسارة ارسنال وليفربول تهدي الصدارة للسيتي

ليكيب

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ليون ٤-٣ بريست
لقد اصابونا بالحمى
ما يجب ان تفعله باريس بشكل مغاير امام برشلونة
كرة سلة: فنربشخة يكتسح
رغبي: تولوز إلى ربع النهائي

بيلد

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تقرير من اسبانيا
البايرن تواصل مع هذا المدرب العالمي

ذا صن

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كل شيء يصب في خانة رونالدو
بيرس مورغان يبرز نقطة ضعف الوحيدة في فريق ميكيل ارتيتا ألا وهي عدم تواجد كريستيانو رونالدو مع الغانرز وذلك بعد الخسارة امام استون فيلا

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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