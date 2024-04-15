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أحمد جودة - القاهرة - قال مدافع ليفربول، آندي روبرتسون، بعد الهزيمة 0-1 على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من العثرات إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

وسجل إبريتشي إيزي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 14، ليترك فريق المدرب يورغن كلوب في المركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع آرسنال صاحب المركز الثاني،والذي خسر 0-2 على أرضه أمام أستون فيلا.

مدافع ليفربول: لن نتوقف عن القتال



ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 73 نقطة قبل 6 جولات على النهاية.



ويواجه ليفربول، الذي تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 في مباراته السابقة بالدوري، مهمة صعبة أيضًا في الدوري الأوروبي بعد خسارته في ذهاب دور الـ8 على أرضه أمام أتلانتا 0-3.

وقال روبرتسون للصحافيين: "نحن بحاجة إلى أن نكون مثاليين من الآن فصاعدًا بالتأكيد، لا يمكننا خسارة المزيد من النقاط ودعونا نرى ما سيفعله مانشستر سيتي وآرسنال، علينا أن نبقى إيجابيين، لن نتوقف عن القتال".

ويسافر ليفربول لمواجهة أتلانتا الخميس المقبل، قبل العودة إلى مباريات الدوري بمواجهة فولهام.