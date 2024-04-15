نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد أشرف حكيمي، الظهير المغربي البارز في صفوف باريس سان جيرمان، إلى قائمة الفريق المشاركة في المباراة المرتقبة ضد برشلونة، والتي ستُقام يوم غد الثلاثاء في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة

تعزز خط الدفاع الباريسي أيضًا بعودة نوردي موكيلي إلى القائمة بعد غيابه عن مواجهة الذهاب بسبب إصابة في الرأس خلال مباراة كليرمون في الدوري مؤخرًا.

فيما اختار لويس إنريكي، مدرب برشلونة، قائمة تضم 23 لاعبًا للسفر إلى برشلونة وفق مايلي:-

نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مواني، نونو مينديس، موكيلي، سولير، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، أرناو تيناس، ودوناروما.



مباراة العودة تحمل طابعًا خاصًا لكل فريق، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق التأهل للدور نصف النهائي لأول مرة منذ موسم 2021/2020، بينما يتطلع برشلونة للصعود لنفس الدور لأول مرة منذ موسم 2019/2018.

يذكر أن باريس سان جيرمان لم يسبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في حين حقق برشلونة اللقب 5 مرات، آخرها في عام 2015 تحت قيادة لويس إنريكي.