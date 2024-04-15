نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكدب حرام.. شلبي يرد على اتهامات كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي مدحت شلبي، على تصريحات محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الصدام القائم بين الطرفين والذي كان سببا في تصريحات لاعب القلعة الحمراء خلال أحد البرامج التليفزيونية في شهر رمضان الماضي.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

- شلبي يرد علي كهربا

وتحدث مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" كهربا خلال شهر رمضان ظهر في أحد البرامج التليفزيونية وقال إنني لا أقبل الظهور مع مدحت شلبي في أي لقاء بسبب مهاجمتي له عندما رفض أن آكون ضيف معه".

وتابع:" أقسم بالله لم اتصل بأي ضيف سواء لاعب أو أي منصب للظهور معي، الكذب حرام يا كهربا".

وأختتم:" محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك موهبة رائعة ولاعب ممتع جدا ويحتاج للظهور في الفترة القادمة".

