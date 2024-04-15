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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نابي كيتا، تهديدا بالإيقاف بعدما رفض الانضمام لقائمة فريقه فيردر بريمن، التي خاضت مباراة باير ليفركوزن، أمس الأحد، في الدوري الألماني.

عقوبة قاسية تنتظر نابي كيتا والسبب مثير

ورفض اللاعب، السفر مع فريقه إلى ليفركوزن الذي فاز بنتيجة 5-0 وتوج بلقب الدوري، وذلك اعتراضا على قرار المدير الفني بعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي رغم الغيابات العديدة ضمن صفوف الفريق.

وقال بريمن إنه سيصدر بيانا بشأن الواقعة في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وأضاف مدرب بريمن، أولي فيرنر "ما حدث يفسر كل شيء، ولست بحاجة لقول المزيد، لكل منا رأيه".

ومن المرجح أن يتعرض نابي كيتا لعقوبة الإيقاف.

وعلق كليمنت فريتز مدير كرة القدم في بريمن قبل المباراة "سنتحدث مع اللاعب ووكيل أعماله بشأن العواقب والخطوات التالية".

أما كيتا كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "ملتزم دائما بالاحترافية وإنكار الذات في عملي، ولم أواجه مشاكل انضباطية منذ بداية مسيرتي، وكنت أحاول دائما أن أكون نموذجا يحتذى به".

وشدد اللاعب الغيني الدولي "لن أقبل أن يشوه أي شخص، هذه الصورة".