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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن ديفيد بيكهام ربح معركة قانونية سيحصل من خلالها على مبلغ ضخم.

بيكهام يربح معركة قانونية بقيمة 240 مليون إسترليني

قالت الصحيفة إن نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، حصل على حكم قضائي بتعويضه بمبلغ مالي بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني ضد مجموعة من المزورين لمنتجات تحمل اسمه.

وأوضحت "مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي رفع دعوى قضائية بسبب انتشار منتجات مزيفة تحمل اسمه، يتم بيعها عبر مواقع.



وأضافت "شملت العناصر الملابس والقمصان والأحذية وكرات القدم والعطور ومنتجات الشعر والعناية بالجسم والملصقات وألعاب الفيديو، والنظارات، والمجوهرات والساعات".



وتابعت "جاء في الشكوى أن هذه الأعمال يشكل بيعها تهديدًا حقيقيًا للعلامة التجارية لشركته، ويؤثر على استدامة أعمالها، بالنسبة إلى الصفقات الخاصة بأرباح النجم الإنجليزي البالغ من العمر 48 عامًا".



واختتمت "سيحصل ديفيد بيكهام على ما يصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني من كل من 150 بائعًا عبر الإنترنت، معظمهم في آسيا، يستفيدون من اسمه في بيع منتجات مقلدة".