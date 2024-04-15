نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. شوبير أمام عواد من يتفوق في ديربي مصر؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق القمة 127 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023- 2024.



وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



ويعول الأهلي والزمالك على مجموعة مميزة من اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة القمة غدًا الإثنين، في مقدمتهما حارسي مرمى الفريقين مصطفى شوبير ومحمد عواد صمام أمان القطبين.



أرقام شوبير ومحمد عواد قبل القمة 127



مصطفى شوبير



خاض مصطفى شوبير 12 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي، بواقع 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، و5 مباريات بالدوري المصري، ومباراتين في كأس السوبر المصري.



حافظ "شوبير" على نظافة شباكه 7 مباريات خلال الموسم الجاري، منها 5 مباريات على التوالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء.



محمد عواد



لعب محمد عواد 14 مباراة مع الزمالك في الموسم الحالي بمختلف البطولات، بواقع 8 مباريات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، و6 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.



حافظ حارس الزمالك عل نظافة شباكه في 7 مباريات، منها 3 في بطولة الدوري المصري، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وواحدة باللون الأحمر.

