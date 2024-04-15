نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كرونوسلاف بورشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على تشكيل المقاولون العرب في المباراة التي ستجمع بينهم مساء اليوم الإثنين 15 ابريل 2024 في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساء بتوقيت الإمارات.



تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة المقاولون العرب



في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي

في خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، إبراهيم عادل

في خط الهجوم: مصطفي فتحي، رمضان صبحي، فيستون ماييلي



موقف الفريقين من ترتيب الدوري المصري؟



يحتل ناي بيراميدز المركز الأول برصيد 29نقطة، بينما يأتي نادي المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

