نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في قمة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.



ويسعى المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة من خلال الاعتماد على تشكيل هجومي قوي، في مباراة قمة مثيرة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

ويواجه الأهلي غياب عدد من اللاعبين المؤثرين مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وإمام عاشور، بسبب الإصابات.

ويعتمد كولر على ثنائية قوية في خط الوسط مع تواجد كل من أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية.

ويميل المدرب السويسري إلى الدفع بـ وسام أبو علي ك رأس حربة وحيد مع إمكانية مشاركة بيرسي تاو أو محمود كهربا كبديلين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم:



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، رضا سليم، طاهر محمد طاهر.



خط الهجوم: وسام أبو علي (أو بيرسي تاو أو محمود كهربا).

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري:



تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

من المقرر أن تنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.