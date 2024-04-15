نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو الهداف التاريخي؟ 5 معلومات لا تفوتك عن قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تذخر مباريات القمة دائما بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالعديد من الأرقام والإحصائيات الهامة، التي يترقبها ويبحث عنها دائما الجماهير العاشقة لكلا الناديان.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم منافسه التقليدي النادي الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- إحصائيات قمة الأهلي والزمالك



1- يعتبر العندليب عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 83 هدفا.

2- خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002.

3- رامي ربيعة الأكثر تتويجا بالدوري 8 ألقاب بين لاعبي الأهلي الحاليين.

4- سجل الأهلي 164 هدفا في شباك الزمالك قبل القمة 127 بالدوري الممتاز.

5- أحرز الزمالك 113 هدفا في شباك الأهلي قبل القمة 127 بالدوري الممتاز.

