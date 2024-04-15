نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك 267 عالميًا.. تعرف على ترتيب الأهلي قبل القمة 127 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الكرة المصرية، قمة المتعة والإثارة بين القطبين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتبدأ ضربة البداية للكلاسيكو المصري الناري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- ترتيب الأهلي والزمالك عالميا

وتبحث الجماهير العاشقة لكلا الفريقان عن بعض الأرقام والإحصائيات الهامة قبل انطلاق معركة القمة المنتظرة مساء اليوم.

حيث نستعرض الآن أحدث ترتيب لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وصل النادي الأهلي إلى المركز 64 عالميا والأول إفريقيا ومحليا وفق آخر تحديث لموقع footballDatabase.

بينما جاء نادي الزمالك في المرتبة رقم 267 عالميا و10 إفريقيا والثاني محليا خلف الأهلي.

