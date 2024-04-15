شريف عبدالفضيل لـ"دوت الخليج الرياضي": الأهلي يعرف كيف تُدار القمة والزمالك أمام تحدي كبير

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبدالفضيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السابق، أن مباراة القمة ستكون تحدي كبير للاعبي الزمالك، في ظل غيابات المارد الأحمر عن المباراة.

وتابع عبدالفضيل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "مباراة الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون خارج التوقعات، حتى إذا غاب عدد كبير من اللاعبين، تبقى المباراة ذات طابع خاص".

شريف عبدالفضيل: الأهلي يعرف كيف تُدار القمة رغم الغيابات والزمالك أمام تحدي كبير

وأضاف شريف عبدالفضيل: "غيابات الأهلي كبيرة ولاعبين ذات أسماء وقدرات فنية، ولكن الفريق قادر على تخطي تلك العقبة، خاصةً أن الفريق يعرف كيف تُدار القمة والخروج بها كما يريد".

وأضاف معتز إينو: "لاعبي الزمالك سيكونوا أمام تحدي كبير لاستغلال غيابات الغريم التقليدي، خاصةً بعد الأداء المميز أمام الاتحاد السكندري، والنتيجة غير متوقعة".

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك الغريم التقليدي، اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

