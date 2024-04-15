نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت ثاني مرة.. ماذا حدث بين مارسيل وكولر وجوزيه جوميز في المواجهة الأولى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الأهلي والزمالك ضربة البداية مساء اليوم، لانطلاق القمة رقم 127 بين قطبي الكرة المصرية، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث القمة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري.

- تاريخ مواجهات كولر وجوميز

ويرغب كلا المدربان في تسطير تاريخ جديد لهم في صراع القطبين حيث يخطط كولر لصنع عقدة أمام منافسه نادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي.

حيث ستكون مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري ضمن القمة 127 هي ألم المواجهة الثانية بين البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك والسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي.

كان اللقاء الأول بين المدربين لأول مرة في مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي وفاز خلالها المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

