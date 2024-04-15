نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي والزمالك قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضم قائمتي الأهلي والزمالك كوكبة كبيرة من نجوم كرة القدم المصرية أو المحترفين والتي تشكل دائما أوراق وحلول سحرية لحسم المواجهات الصعبة والمنافسة على جميع الألقاب.

وتشهد مواجهة القمة 127 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم، العديد من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريقين، حيث جاءت قائمة الأحمر تضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- محمد هاني - علي معلول - محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية- أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر- كريم نيدفيد - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي.

بينما جاءت اختيارات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

- القيمة التسويقية للأهلي والزمالك

تشمل مجمل أرقام مباراة القمة تساوى من الناحية التسويقية 52.31 مليون يورو حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو.

