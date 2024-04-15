نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. هل يكسر زيزو رقم شيكابالا اليوم أمام الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاثنين قمة مباريات دوري نايل تلك التي يواجه فيها النادي الأهلي غريمه التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

هل يكسر زيزو رقم شيكابالا اليوم أمام الأهلي؟

ويعول البرتغالي جوزيه جوميز على خدمات أحمد السيد زيزو نجم القلعة البيضاء وذلك من أجل خطف الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة والثأر من خسارة نهائي كأس مصر.

وسيكون زيزو أمام فرصة في القمة 127 لكسر رقم القائد محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يغيب بداعي الاصابة.

ويدخل زيزو تلك المواجهة وهو يملك في جعبته 4 أهداف، سجلها في شباك المارد الأحمر خلال 14 مواجهة خاضها، وهو نفس العدد من الأهداف الذي سجله محمود عبد الرازق شيكابالا

وفي حالة نجح زيزو في تسجيل هدف في شباك مصطفى شوبير اليوم سينجح في كسر رقم الاباتشي.