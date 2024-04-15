نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. تعرف على أسرع حالة طرد في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل النادي الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي نادي الزمالك في القمة رقم 127، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي تلك المواجهة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

- أسرع حالة طرد في الديربي

وتضمن مباريات الأهلي والزمالك دائما إثارة ومتعة كبيرة وحرب إحصائيات لا تنتهي دائما ما يبحث عنها جماهير قطبي الكرة المصرية قبل كل المباريات.

استحوذ نادي الزمالك على إحصائية فريدة له في الكلاسيكو المصري، كأسرع حالتي طرد في لقاءات القمة.

حيث كان نبيل محمود وأيمن عبد العزيز لاعبا الزمالك في القمتين 72 سنة 1993 والـ 83 سنة 1999، هم أسرع حالتي طرد في تاريخ الديربي بين الأهلي والزمالك.

