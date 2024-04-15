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أحمد جودة - القاهرة - يعاني كل من فريقي الأهلي والزمالك من الغيابات العديدة التي تضرب صفوفهم عن مباراة اليوم الاثنين في بطوة الدوري المصري الممتاز، لأسباب مختلفة مثل الإصابة أو الغياب بقرار فني.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكذلك مباراة الاهلي والزمالك اليوم الاثنين.

11 أهلي و12 زمالك.. قائمة الغائبين عن القمة 127 في الدوري المصري

11 أهلي

1- محمد الشناوي (إصابة)

2- حمزة علاء (إصابة)

3- ياسر إبراهيم (إصابة)

4- أليو ديانج (إصابة)

5- إمام عاشور (إصابة)

6- حسين الشحات (إصابة)

7- بيرسي تاو (إصابة)

8- مروان عطية (إصابة)

9- خالد عبد الفتاح (أسباب فنية)

10- محمد الضاوي كريستو (أسباب فنية)

11- كريم فؤاد (أسباب فنية)

12 زمالك

1- محمود حمدي الونش (إصابة)

2- محمد عبد الشافي (إصابة)

3- يوسف أوباما (إصابة)

4- محمود علاء (إصابة)

5- محمد صبحي (إصابة)

6- مصطفى شلبي (عدم الجاهزية)

7- شيكابالا (عدم الجاهزية)

8- محمد أشرف روقا (أسباب فنية)

9- إبراهيما نداي (أسباب فنية)

10- محمد عاطف (أسباب فنية)

11-مهاب ياسر (أسباب فنية)

12- زياد كمال (أسباب فنية)