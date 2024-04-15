نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزم في 9 مباريات وفاز بـ4 قمة.. كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي قبل القمة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي فترة نجاحات غير منقطعة بعد قيادة القلعة الحمراء في المواسم الماضية.

وتستعد كتيبة كولر لخوض مواجهة صعبة ومرتقبة أمام نظيره ومنافسه التقليدي نادي الزمالك في القمة رقم 127، والتي تنطلق في السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتأتي تلك المواجهة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

- كشف حساب كولر مع الأهلي

وخاض المدرب السويسري مارسيل كولر صاحب (63 عام)، المدير الفني للنادي الأهلي، 92 مباراة في جميع المسابقات منذ التعاقد معه في سبتمبر 2022.

حيث نجح في تحقيق الفوز 63 مباراة، وتعادل في 20 مباراة، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وسجل 174 هدفا واستقبل 62 هدفا.

أما على صعيد القمة خاض 4 مباريات قمة أمام الزمالك في مختلف المسابقات، فاز بها جميعًا سجل 11 هدفا، واستقبل هدف وحيد فقط، وينتظره إنجاز تاريخي وهو الفوز بالقمة الخامسة على التوالي مع النادي الأهلي.

ونجح كولر في التتويج مع الأهلي بسبع بطولات مختلفة، كأس السوبر 3 مرات، كأس مصر مرتين، الدوري الممتاز مرة"، دون إغفال النجمة الحادية عشرة الأفريقية التي زينت قميص الأهلي، بعد اصطياد لقب دوري الأبطال أمام الوداد المغربي.

