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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تواجد الفلسطيني وسام أبو علي، في قائمة هجوم الفريق ضد الزمالك، بالدوري المصري.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك الغريم التقليدي، اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك بقمة الدوري

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بمعسكر الفريق استعدادًا للقمة، وطالبه بالاستعداد الجيد للمشاركة بشكل أساسي.

وأبلغ المدير الفني، لاعبه بالتواجد في التشكيل الأساسي، وأهمية المواجهة بالنسبة له خاصةً أنها ستكون الديربي الأول له مع الفريق منذ التعاقد معه في الشتاء الماضي.

وأكد أبو علي، على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل استغلال الفرصة أمام الغريم التقليدي، وأنه يملك حالة من التركيز الشديد، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز.

