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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقم قياسي جديد مع المارد الأحمر أمام نادي الزمالك اليوم فى المباراة المقرر لها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يدخل المباراة وهو فى معنويات مرتفعة بسبب تاريخه المميز أمام نادي الزمالك، بعدما خاض من قبل 4 مواجهات حقق الفوز بهم جميعًا ومن بينهم مباراتين ببطولتين.

وحقق كولر من قبل على حساب نادي الزمالك بطولتي السوبر المصري بهدفين دون رد فى أول مبارياته مع النادي الأهلي عام 2022 وأخر بطولة وهي لقب كأس مصر أيضًا بنفس النتيجة بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة فى السعودية.

كولر ينتظر رقما قياسيا مع الأهلي أمام الزمالك

بينما كان كولر حقق من قبل الفوز فى بطولة الدوري الموسم الماضي، بمباراة الذهاب والإياب، وكانت المباراة الأولي انتهت بثلاثية للأهلي والثانية برباعية مقابل هدف، ليتفوق بشكل كامل على نادي الزمالك.

بينما التقي كولر من قبل أمام جوميش مرة واحدة فقط وهي فى نهائي الكأس وتفوق السويسري على المدرب البرتغالي، ولذلك يرغب كولر فى استمرار التفوق ومعادلة رقم مانويل جوزيه المدرب التاريخي السابق للأهلي بالفوز فى 5 مباريات متتالية على الزمالك.

