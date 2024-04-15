نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسر مرتين في شهرين.. كشف حساب جوزيه جوميز مع الزمالك قبل قمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك لتثبيت مكانته داخل القلعة البيضاء، وحسم قمة اليوم رقم 127 أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وتنطلق قمة الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

- كشف حساب جوميز قبل مواجهة الأهلي

خاض المدرب البرتغالي جوزيه جوميز صاحب (63 عام) المدير الفني لنادي الزمالك، 9 مباريات في جميع المسابقات منذ التعاقد معه في فبراير 2024.

نجح جوميز في تحقيق الفوز 5 مباراة وتعادل 2 وتلقى 2 هزيمة سجل 14 هدف واستقبل 8 أهداف.

أما على صعيد القمة يخوض مباراة القمة الثانية بعد أن واجه الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر (2022/2023) والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

