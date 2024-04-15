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أحمد جودة - القاهرة -

أوكل "يويفا" إلى الإيطالي دانيلي أورساتو، إدارة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، المقررة الأربعاء المقبل في إياب دوري أبطال أوروبا.

وسيساعد أورساتو في تحكيم المباراة مواطناه تشيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، بينما سيكون ماوريتسيو مارياني الحكم الرابع، وسيتولى كل من ماسيميليانو إيراتي وباولو فاليري إدارة حكم الفيديو المساعد (الفار).

أورساتو حكما لمواجهة السيتي والريال في دوري أبطال أوروبا



وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يقود فيها صاحب الـ48 عامًا مباراة لهذين الفريقين، على الرغم من أنه كان الحكم الرابع للبرتغالي أرتور سواريز في مواجهة الفريقين الإنجليزي والإسباني في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية في الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبالنسبة للمباراة الأخرى التي ستقام يوم الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي، سيتولى الهولندي داني ماكيلي مباراة بايرن ميونخ وآرسنال.