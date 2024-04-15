نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ضرب محترفه.. إيقاف قيد نادي أسوان وتغريمه لصالح أياجوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو" مفاجأة مدوية عن تعرض نادي أسوان لعقوبة غليظة بإيقاف قيده وتغريمه لصالح أحد لاعبيه السابقين.

وكانت تلك الأزمة بسبب الاعتداء على المحترفي النيجيري رافائيل أياجوا.

- إيقاف قيد أسوان

وجاء قرار لجنة تسوية المنازعات بحصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية المتأخرة وتعويض بسبب الأزمة الأخيرة، مع إيقاف قيد الفريق لمدة فترتين متتاليتين.

وتحدث اللاعب النيجيري عن الواقعة قائلا: " رغم نجاحي في الحصول على العدالة التي كنت أتمناها، إلا أن لدي بعض الإحباط، بسبب وجود هؤلاء الأشخاص في أسوان".

وتابع:" شعرت أنه كان ينبغي على الفيفا أن يفعل شيئًا لضمان عدم قدرتهم على العمل في قطاع كرة القدم، عندما يتم السماح لمثل هؤلاء بالبقاء في كرة القدم، يمكنهم أن يفعلوا بالآخرين مرة أخرى ما فعلوه بي".

