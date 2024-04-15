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أحمد جودة - القاهرة - زار رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، المران الأخير للفريق الأول قبل مباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، المقرر أن يخوضها البارسا غدًا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي أمام باريس سان جيرمان.

لابورتا يزور مران برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

شوهد رئيس النادي الكتالوني على العشب في مدينة جوان غامبر الرياضية قبل بدء جلسة التدريب الصباحية اليوم الإثنين.

وعبر لابورتا ملعب التدريب ليعانق مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، ويحيي طاقمه الفني.

وغادر لابورتا ملعب التدريب قبل أن يخوض لاعبو برشلونة المتاحون آخر جلسة تدريبية لهم قبل خوض مباراة إياب ربع نهائي "التشامبيونز لييغ".ويخوض برشلونة المواجهة الأوروبية من موقع الأفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب 3-2، وسيواجه باريس سان جيرمان في غياب سيرجي روبرتو وأندرياس كريستنسن الموقوفين، وكذلك دون المصابين جافي وأليخاندرو بالدي