نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل القمة 127.. مفاجأة كبرى بشأن إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم المصرية، انطلاق مواجهة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتبدأ أولى دقائق كلاسيكو الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- تحسن حالة إمام عاشور

وشهدت قائمة المادر الأحمر، استبعاد إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم من المباراة بسبب إصابته في الكتف، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للعودة سريعا.

واقترب عاشور من الظهور قبل انتهاء المدة المحددة لعودته بعد تحسن حالة اللاعب بشكل كبير في الفترة الحالية، حيث أصبح قريبا من الظهور في مواجهة الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر، تتجه بعثة الأهلي إلى الكونغو الديموقراطية لمواجهة مازيمبي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل

