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أحمد جودة - القاهرة - يثير ​كيليان مبابي​، نجم ​باريس سان جيرمان​، جدلا جديدا مع ​ريال مدريد​ في ما يتعلق بمفاوضات انتقاله إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، حيث يتعلق الصدام الجديد بمشاركته في ​دورة الألعاب الأولمبية الصيفية​.



وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويبدو أنه قريب من التوقيع مع ريال مدريد في صفقة مجانية، لكن هذا الأمر يتعارض مع رغبة اللاعب في المشاركة في الأولمبياد.

ريال مدريد يضع شرطا للسماح لمبابي بالمشاركة في الأولمبياد

فقد قرر ​فلورنتينو بيريز​، رئيس ريال مدريد، عدم الموافقة على مشاركة أي لاعب من الفريق في الأولمبياد، مما أثار اعتراض مبابي الذي يرى في هذا الحدث فرصة مهمة في مسيرته الرياضية.

وبالتالي، فإن مشاركة مبابي في الأولمبياد أصبحت شرطا أساسيا له في المفاوضات مع ريال مدريد، وهو ما يثير مخاوف النادي الملكي بخسارة أموال إذا لم يشارك اللاعب في جولته الصيفية بالولايات المتحدة.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد قد يطلب من مبابي التخلي عن نسبة إضافية من حقوق الصور مقابل المشاركة في الأولمبياد، وذلك لتعويض الخسائر المالية نتيجة غياب اللاعب عن الجولة الصيفية.