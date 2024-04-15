نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التتويج التاريخي.. باير ليفركوزن البطل رقم 30 لـ الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق باير ليفركوزن بـ لقب الدوري الألماني للموسم الحالي، لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ الوصيف وشتوتجارت الثالث، ليصبح البطل رقم 30 للمسابقة.



يعد نادي بايرن ميونخ هو البطل التاريخي ومحتكر لقب الدوري الألماني على مدار 11 عام، لكن باير ليفركوزن تحت قيادة المدرب تسابي ألونسو انهى رقم البافاري وتوج بنسخة الموسم الحالي.



باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه



في وقت سابق، توج فريق باير ليفركوزن بلقب دوري القسم الثاني في موسم 1978-1979 برصيد 59 نقطة بفارق 6 نقاط عن أوردينجين الوصيف.

ليخطف ليفركوزن بطاقة الصعود للدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه بصيف 1979 بعد إحراز لقب القسم الثاني.

تمسك ليفركوزن بالبقاء في القسم الأول، منذ صعوده من القسم الثاني في 1979 وحتى الآن ولم يعرف طعم الهبوط، وبلغ إجمالي المواسم التي لعبها الفريق في البوندسليجا حتى الآن 45 موسم.



وعبر تاريخ تواجده في القسم الأول، احتل ليفركوزن الوصافة 5 مرات، 3 منها خلف بايرن ميونخ ومرتين وصيف بروسيا دورتموند.

احتل ليفركوزن الوصافة للعملاق البافاري في 1997 و1999 و2000 ومع بروسيا دورتموند عامي 2002 و2011.

وتواجد باير ليفركوزن في المركز الثالث 6 مرات كانت في مواسم 1993-1994 - 1997-1998 و2003-2004 و2012-2013 و2015-2016 و2021-2022.

واحتل ليفركوزن المركز الرابع في أعوام 2001 و2010 و2014 و2015 و2019.