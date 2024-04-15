نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى قمة.. من يشارك لأول مرة في مباراة الأهلي والزمالك اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم المصرية، انطلاق القمة المرتقبة رقم 127 مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث الكلاسيكو المصري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- لاعبين سنه أولى قمة

واقترب البرتغالي جوزيه جوميز، من الاعتماد على بعض النجوم الجدد داخل قائمة نادي الزمالك خلال مواجهة الأهلي المرتقبة في الساعات القليلة المقبلة.

حيث سيكون كل من، معاذ علاء الدين حارس المرمى الثالث للأبيض، بجانب الصفقتين الجدد محمد شحاته وأحمد حمدي والبينيني سامسون أكينيولا قد يشهد أول مشاركاته أمام الأهلي اليوم.

بينما جاء لاعبي الأهلي سنه أولى قمة كل من الفلسطيني وسام أبو علي وعمر كمال عبدالواحد، وكريم الدبيس من قائمة القلعة الحمراء الذين قد يشاركوا لأول مرة في مواجهة اليوم.

