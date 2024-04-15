نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجل المهام الصعبة.. ما لا تعرفه عن تشابي ألونسو كاتب التاريخ مع ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن التاريخ مع الفريق قاده إلى التتويج ببطولة الدوري الألماني للمرة الأولى في التاريخ، بعدما حقق رقما قياسيا مع الفريق.

حقق فريق باير ليفركوزن بقيادة ألونسو الفوز على فريق فيردر بريمن بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

رفع ليفركوزن رصيده إلى النقطة 79 في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية، والتفوق على بايرن ميونخ الوصيف برصيد 63 نقطة.

مسيرة تاريخية لـ تشابي ألونسو

بدأ تشابي ألونسو المدرب الإسباني رحلته التدريبية عام 2019 في إسبانيا، تولى مهمة المدير الفني لنادي ريال سوسيداد للشباب حتى عام 2022.

خاض الفريق تحت قيادته 98 مباراة، حقق من خلالها 40 فوز وتعادل في 23 مباراة، وتلقى 25 هزيمة، وسجل الفريق 140 هدف واستقبل 120.

باير ليفركوزن تاريخ مثالي لـ تشابي ألونسو

تولى تشابي ألونسو قيادة باير ليفركوزن الفنية بشكل رسمي في عام 2022، قاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وخاض مع فريق باير ليفركوزن 80 مباراة في مختلف البطولات سواء في الدوري المحلي أو الدوري الأوروبي بجانب كأس إسبانيا.

لعب 55 مباراة وتعادل في 15 مواجهة وتلقى 10 هزائم، وسجل الفريق 192 هدف، وسكنت شباكه 80 هدف.