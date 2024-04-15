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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الزمالك Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري المصري 2024

مواجة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك..شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الزمالك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري المصري 2024.. على وقع حماس الجماهير وتوقعاتهم، يستعد ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم لاحتضان قمة الكرة المصرية، حيث يلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكونها "قمة" بغض النظر عن موقف كل فريق في جدول الترتيب، حيث تُمثل صراعا تاريخيا بين قطبي الكرة المصرية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والزمالك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الزمالك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري المصري 2024

ليلة كروية مميزة: الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري المصري

يسعى الأهلي، حامل لقب الدوري في آخر 6 مواسم، لاستعادة صدارة الترتيب من غريمه الزمالك، حيث يحتل المركز التاسع حاليًا برصيد 21 نقطة. بينما يطمح الزمالك، وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، إلى تصحيح مساره وتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.



تتوقع الجماهير مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، مع ترجيح البعض تفوق الأهلي نظرًا لخبرته في مثل هذه المباريات، بينما يرى آخرون أن الزمالك قادر على تحقيق المفاجأة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك: قمة الكرة المصرية في موعدٍ ناري



تستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة قمة مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة:

بتوقيت القاهرة: تُقام المباراة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بتوقيت السعودية: تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

بتوقيت الإمارات: تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تُذاع مباراة الأهلي والزمالك، المقررة في إطار الجولة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، حصريًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وذلك يوم الإثنين 15 أبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم جدول القنوات الناقلة للمباراة مع الترددات:

القناة التردد النايل سات أون تايم سبورتس 1 HD 12526 27.500 أون تايم سبورتس 2 12604 27.500 أون تايم سبورتس 3 11878 27.500 أون تايم سبورتس 4 12578 27.500 أون تايم سبورتس 5 12642 27.500 أون تايم سبورتس 6 12558 27.500

تاريخ مواجهات القطبين في الدوري قبل القمة 127

عدد المباريات: 126

فوز الأهلي: 49

فوز الزمالك: 27

التعادل: 50

أهداف الأهلى: 166

أهداف الزمالك: 111

قائمة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري 2024

جاءت قائمة الأهلي المعلنة لمواجهة فريق نادي الزمالك لكرة القدم اليوم في الدوري المصري الممتاز كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبدالقادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبوعلى.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل ماتش الأهلي والزمالك



يأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل ماتش الأهلي والزمالك كما يلي: