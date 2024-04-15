نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نفسي بعد العيد أعيد".. رسالة مثيرة من صلاح عبد الله لنجوم الزمالك قبل قمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري، القمة المصرية الممتعة بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

رسالة صلاح عبد الله لنجوم الزمالك

ونشر عبد الله، عبر حسابه على منصة "إكس": "نفسي بعد العيد أعيِد، ولذلك أتمنى فوز الزمالك.. ملحوظة: وحشتوني أوي أهلاوية وزملكاوية".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس هي الناقل الحصري الوحيد لمباراة الأهلي والزمالك قناة أون تايم سبورتس 1، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.