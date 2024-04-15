نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من دفع مليون يورو كفالة خروج داني ألفيس من السجن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر داني ألفيس، لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل سابقًا، سجن بريانز 2 في 25 مارس الجاري، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت التكهنات حول هوية الجهة التي قامت بدفع مبلغ الكفالة، وسهلت خروج ألفيس، المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

وتم تسليط الضوء على هوية الجهة التي دفعت الكفالة في برنامج "فييستا" على القناة الخامسة الإسبانية، حيث كشفت ماريسا بلاسكيز، إحدى المتعاونات في البرنامج عن اللغز.

وذكرت بلاسكيز أن من دفع الكفالة لم يكن شخصًا فرديًا، بل كانت مجلة برازيلية مشهورة ومعروفة بتقاريرها المتميزة عن الشخصيات المهمة.

وكشفت بلاسكيز أن المجلة المعروفة تقدم تقارير عن الأشخاص المهمين في البرازيل وأيضًا على المستوى الدولي، وفعلت ذلك مقابل تقرير سيتم إعداده عن داني ألفيس.

وفي التفاصيل التي شاركتها بلاسكيز، فقد دفعت المجلة المبلغ مقابل تقرير حصري عن حياة ألفيس، وإجراء مقابلة على شكل فيديو وثائقي يغطي قصة لاعب كرة القدم البرازيلي السابق.

ومن المثير للدهشة أن ألفيس طلب مشاركة طليقته جوانا سانز في هذا التقرير، مما أضاف مزيدًا من الاهتمام بالقصة، وفقًا لبلاسكيز.