نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعذر وصول حكم مباراة الهلال والعين إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير كرة القدم الآسيوية ضربة جديدة قد تؤثر على المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال السعودي والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر أن يتم خوض مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة مساء غدا الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

تعثر وصول بعثة حكام مباراة الهلال والعين

وأسندت لجنة الحكام داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة قيادة المباراة إلى الحكم الأردني أدهم المخادمة.

وأعلن الحساب الرسمي لشبكة بي إن سبورتس عن مفاجأة مدوية قد تعيق إقامة المباراة في موعدها:" تعذر وصول طاقم تحكيم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال بقيادة الأردني أدهم المخادمة بسبب إغلاق المجال الجوي".

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس حاليًا تعيين طاقم تحكيم آخر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حال فشل وصول الطاقم الأردني إلى الإمارات.