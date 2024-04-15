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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني عن موقف اللاعب بيدري من خوض مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تشافي يكشف موقف بيدري من خوض مباراة باريس

وكان اللاعب بيدري عاد من الإصابة في الفترة الأخيرة وشارك كبديل في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وسوف تقام المباراة على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء غدا الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد تشافي في تصريحات صحفية له عن جاهزية بيدري:" أراه جاهزًا للّعب منذ البداية، كل من تم استدعاؤهم مستعدون للعب 90 دقيقة، سيكون بيدري مهمًا جدًا غدًا".

ويحتضن ملعب مونتجويك الأولمبي هذه المباراة مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

